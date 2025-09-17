A Cermenate pronta l’edizione 2025 del Torneo Renato Malacarne

C’è grande attesa in casa della Virtus Cermenate per il via della 41esima edizione del Torneo Renato Malacarne, appuntamento famigliare e tradizionale di inizio stagione per il club brianzolo.

Torneo Renato Malacarne, al via

Il torneo sarà l’ultimo test per la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi in vista del debutto ufficiale nel campionato di Serie C, previsto per sabato 27 settembre sul campo del Milanotre Basiglio alle 18. Appuntamento quindi per questo week-end, del 20 e 21 settembre, nella palestra “Virtus Home” Renato Malacarne di Cermenate. Sabato le due semifinali e domenica le finali, a seguire le tradizionali premiazioni alla presenza della famiglia Malacarne. Al quadrangolare partecipano quest’anno oltre alla Virtus squadra padrona di casa anche il Rondinella Sesto San Giovanni, Calolziocorte e Basket Venegono.

Il cartellone completo

Sabato 20 settembre le due semifinali

ore 19 Venegono-Rondinella Sesto, ore 21 Virtus Cermenate-Calolziocorte

Domenica 21 settembre le due finali

ore 16.30 finale 3°-4° posto, ore 19 la finalissima 1° -2° posto.