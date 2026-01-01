Pallacanestro minors

La società brianzola ha organizzato dal 2 al 6 gennaio l'edizione 2026 del suo tradizionale Memorial

Basket: a Erba tutto è pronto per il 16° Trofeo Gianluca Citterio con  tre tornei maschili

Erba · 01/01/2026 alle 10:02

Le festività hanno portato la sosta dei vari campionati ma non dell’attività cestistica almeno nella nostra provincia.

Il trofeo

A Erba infatti è tutto pronto per il via della 16esima edizione del Trofeo Gianluca Citterio, tradizionale manifestazione voluta e organizzata dalla società locale CDG Erba in memoria del suo indimenticato atleta che si giocherà dal 2 al 6 gennaio 2026.

Anche quest’anno il torneo si annuncia molto interessante e ricco di partite visto che sarà caratterizzato da ben tre tornei con in campo 16 squadre divise in tre categorie Under 13, Under15 e Senior.

Le squadre in campo

 

Nel torneo Under13 sei le squadre partecipanti divise in due gironi.

Girone A: Le Bocce Erba, Carpe Diem Calolziocorte, Varese Basket School

Girone B: Morbegno, Lecco, Caluschese

Anche nella categorie Under15 sono sei le squadre iscritte divise in due gironi.
Girone A: Le Bocce Erba, PGC Cantù, Basket Lecco

Girone B: Caluschese, Pescate, Desio

Quadrangolare internazionale invece per la categoria Senior che vedrà in campo i padroni di casa de Le Bocce Erba, Corsico e due squadre svizzere dei Lugano Tigers Under23 e della Sav Vacallo.

Il Trofeo Citterio 2026 si giocherà a Erba sul parquet del PalaErba di via Battisti da venerdì 2 a martedì 6 gennaio quando andranno in scena tutte le finali. Ingresso libero per tutta la manifestazione. Ulteriori informazioni al suto ufficiale www.pallacanestrolebocce.it.

