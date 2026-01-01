Basket: a Erba tutto è pronto per il 16° Trofeo Gianluca Citterio con  tre tornei maschili

Le festività hanno portato la sosta dei vari campionati ma non dell’attività cestistica almeno nella nostra provincia.
Il trofeo
A Erba infatti è tutto pronto per il via della 16esima edizione del Trofeo Gianluca Citterio, tradizionale manifestazione voluta e organizzata dalla società locale CDG Erba in memoria del suo indimenticato atleta che si giocherà dal 2 al 6 gennaio 2026.
Anche quest’anno il torneo si annuncia molto interessante e ricco di partite visto che sarà caratterizzato da ben tre tornei con in campo 16 squadre divise in tre categorie Under 13, Under15 e Senior.
Le squadre in campo
Nel torneo Under13 sei le squadre partecipanti divise in due gironi.
Girone A: Le Bocce Erba, Carpe Diem Calolziocorte, Varese Basket School
Girone B: Morbegno, Lecco, Caluschese
Anche nella categorie Under15 sono sei le squadre iscritte divise in due gironi.
Girone A: Le Bocce Erba, PGC Cantù, Basket Lecco
Girone B: Caluschese, Pescate, Desio
Quadrangolare internazionale invece per la categoria Senior che vedrà in campo i padroni di casa de Le Bocce Erba, Corsico e due squadre svizzere dei Lugano Tigers Under23 e della Sav Vacallo.
Il Trofeo Citterio 2026 si giocherà a Erba sul parquet del PalaErba di via Battisti da venerdì 2 a martedì 6 gennaio quando andranno in scena tutte le finali. Ingresso libero per tutta la manifestazione. Ulteriori informazioni al suto ufficiale www.pallacanestrolebocce.it.