A Figino si gioca il 3° Torneo Anors: in campo le squadre DR4

Ha aperto i battenti la terza edizione del tradizionale Torneo Anors organizzato dalla Pallacanestro Figino.

Torneo Anors, ci si gioca tutto

Una manifestazione che quest'anno vede in campo ben tre categorie. Nelle serate di lunedì 16 e mercoledì 18 giugno si sono giocati i due gironi del Torneo riservato a sei squadre DR4 divise in due gironi. Nel girone A primo posto per Barlassina che ha preceduto Figino B e Alebbio Como. Nel girone B invece ha chiuso in vetta il Btf Cantù che ha preceduto Fino Mornasco e Figino A. Già domani sera torneranno tutte in campo per le finali DR4. Nel weekend del 21-22 giugno invece campo toccherà ai due quadrangolari giovanili riservati a squadre U13 (con Figino, Cabiate, Appiano Gentile e Besana) e U17 (con Figino, Cermenate, Erba e Olginate).

Il calendario completo e risultati dell’edizione 2025

Lunedì 16 giugno: girone A DR4 Figino B-Barlassina 46-62, Figino B-Alebbio 77-48, Alebbio-Barlassina 59-70.

Mercoledì 18 giugno: girone B DR4 Btf-Fino 61-51, Figino A-Btf 51-54, Figino A-Fino 50-53. Classifica Girone A: Barlassina 4; Figino B 2; Alebbio 0.

Classifica Girone B: Btf Cantù 4; Fino 2, Figino A 0.

Venerdì 20 giugno Finali DR4 per il 5°-6° posto Figino A-Alebbio, per il 3°-4° posto Figino B-Fino, per il 1°-2° posto Btf-Barlassina.

Sabato 21 giugno: semifinali U13 ore 16 Cabiate-Appiano, ore 17 Figino-Besana; semifinali U17 ore 19 Cermenate-Erba, ore 21 Figino-Olginate.

Domenica 22 giugno ore 15 finale 3°-4° posto U13, ore 17 finale 3°-4° posto U17, ore 19 finale 1°-2° posto U13, ore 21 finale 1°-2° posto U17.