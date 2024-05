Basket: al via i playoff DR3 subito ko ieri la SB'83 Cermenate, oggi tocca a Mariano

Conclusa la seconda fase dei play-in, per il campionato di Divisione Regionale 3 maschile è già tempo di playoff e playout.

Le gare dei playoff

Nei playoff sono due le squadre brianzole coinvolte nel primo turno. Chi è già scesa in campo è la SB’83 Cermenate che ieri sera ha aperto le danze sul campo del Lonate dove però ha perso per 79-59. Sempre giovedì 23 si è giocata anche la sfida Pall. Laveno -Busto Arsizio 75-59. Questa sera invece tocca alla Vismaravetro Mariano Comense di coach Emanuele Agazzi che dopo essere stata assoluta protagonista nelle due fasi precedenti ospita il Castronno prima classificata nel girone Silver Ovest con l'obiettivo di volare in semifinale. Nell’altro spareggio sempre venerdì sera Cavaria-Lambers Triuggio.

Playout: si parte settimana prossima

Bisognerà invece attendere ancora una settimana per il semaforo verde dei playout dove sono coinvolte anche alcune squadre brianzole a caccia della salvezza. Ricordiamo il 1° turno prevede sfide di andata e ritorno: chi vincerà passerà al secondo turno mentre chi perderà sarà retrocesso. Andata il 31 maggio e ritorno il 7 giugno. Debutto in trasferta per il Playground a Meda e per Albavilla sul campo della Borsanese mentre tutto da seguire il derby brianzolo Cucciago-Socco Fino.

Questo il tabellone completo del 1° turno playout

Meda-Playground Team, il derby Cucciago-Bulls-Socco Fino Mornasco, Borsanese-Pall. Albavilla, Sampietrina-Bobbiate, Marnatese-Verbano-Basket, Giovani Atleti Lonate Pozzolo-Fernese,