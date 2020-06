Basket, Andrea Bosa dopo 8 anni lascia Rovello Porro

Basket, prime notizie di movimenti nel panorama nostrano.

Basket: il centro Tommaso Colombo da Cermenate a Nerviano

Incomincia a muoversi il basket mercato anche nella nostra provincia. In serie C Gold si segnalano alcuni movimenti importanti. Dopo l’autoretrocessione dalla Gold alla D il Basket Rovello Porro incomincia a perdere pezzi pregiati. Tra questi il suo capitano, la guardai classe 1988, Andrea Bosa che ha ufficializzato l’addio dopo 8 anni di assoluto livello coronati con la storica promozione di due anni fa.

“Dispiace ma era arrivato il momento. Vorrei rimanere in questa categoria. Ma con Rovello resterà sempre un legame forte e tanti bei ricordi”.

Rimanendo in C Gold anche in casa della Virtus Cermenate si annuncia un’uscita pesante di un suo protagonista dell’ultima stagione: si tratta del centro classe 1993 Tommaso Colombo, che ha deciso di accasarsi a Nerviano.