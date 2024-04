Basket: "black friday" per le lariane, sorride solo il Tavernerio

E' iniziata ieri sera la seconda fase del campionato di Divisione Regionale 2 anche per molte squadre lariane ma di fatto è stato un autentico "black Friday" per i colori nostrani.

Le partite

Nel Gold sorride solo il Tavernerio che mantiene la sua vetta sbancando di misura il campo del Cassano Magnago. Niente da fare invece per il Lurate Caccivio battuto a malnate. Non meglio è andata per le altre rappresentanti lariane: nel Silver ko il Figino e nell'Iron stoppate Alebbio e Lomazzo. Domenica 7 chiude nel Bronze la Comense in casa contro Canegrate.

I risultati del 1° turno del girone Gold Ovest

Venerdì 5 aprile Malnate Kaire Sport Lurate 79-71, Cassano Magnago-Tavernerio 70-71, Tradate-Lesmo 91-68.

Classifica del girone Gold Ovest

Tavernerio 10; Cassano Magnago, Tradate 6; Lesmo, Malnate 4; Lurate Caccivio 0.

I risultati del 1° turno del girone Silver Ovest

Venerdì 5 aprile ore 21.15 Figino-Centro Sportivo Giovanile 49-56, Bosto-Cesano Seveso 63-69, Pescate-Robur Saronno 80-86

Classifica del girone Silver Ovest

Centro Sportivo Giovanile Busto Garolfo 8; Figino, Pescate 6; Bosto, Robur Saronno 4, Cesano Seveso 2.

I risultati del 1° turno del girone Bronze Ovest

Venerdì 5 aprile Cardano-Antoniana Como 88-77, Gavirate-Giussano 89-69; domenica 7 ore 20.30 Comense-Canegrate,.

Classifica del girone Bronze Ovest

Gavirate, Cardano 6; Comense, Antoniana Como, 5 Fuori Giussano, Canegrate,4.

I risultati del 1° turno del girone Iron Ovest

Venerdì 5 aprile ore 21.30 Alebbio Como-Legnano 49-58, Lomazzo-Origgio 60-68, domenica 7 Parabiago-Carnate

Classifica del girone Iron Ovest

Alebbio Como, Legnano, Origgio 8; Carnate, Lomazzo 2; Parabiago 0.