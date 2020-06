Basket brianzolo organizzati allenamenti estivi per ragazzi e ragazze dal 30 giugno

Basket brianzolo Sport Club Brianza pensa all’attività del presente e del futuro prossimo.

Basket brianzolo intano sono stati presentati nuovi allenatori nello staff 20220/21N

Nel panorama del basket brianzolo si sta attrezzando a riprendere l’attività lo Sport Club Brianza. Il club che ha da poco festeggiato la sua decima stagione sportiva si è da poco riunita per definire il suo futuro. Venerdi scorso il consiglio direttivo ha approvato il programma triennale 2020-2023. Nel programma sono state individuate sei aree di attività e per ognuna di esse sono state definite le linee di intervento : organizzazione società, struttura attività sportiva, territorio, progetto MY BASKETBALL, bilancio economico. Un programma molto articolato con obiettivi precisi e realizzabili. Ma la società pensa anche al presente ed infatti ha stilato un doppio programma di allenamenti estivi aperti a tutte le ragazze e ragazzi che andranno in scena nelle prossime settimane.

Per ragazzi nati nel 2007/08: allenamenti martedì 30 giugno, giovedì 2 luglio, martedì 7 luglio e giovedì 9 luglio

Per ragazze nate nel 2006/07/08: allenamnti merceoldì 1 luglio, venerdì 3 luglio, lunedì 8 luglio e venerdì 10 luglio

Per informazioni contattare tel.3297913643 (Fortunato) oppure sul sito ufficiale www,sportclubbrinaza.it

Inato la società ha ufficializzato l’ingresso nello staff tecnico 2020/31 tre nuovi allenatori: si tratta di Mauro Borghi che seguirà il gruppo Under14 femminile, Jonathan Morini che seguirà il gruppo Under14 maschile e Lorenzo Gessaga che seguirà il gruppo Under13 maschile.