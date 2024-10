Basket C donne: Vertematese corsara nell'anticipo di ieri, oggi tocca a Villa Guardia contro Gavirate

Colpo grosso in anticipo per l'US Vertematese che ha aperto ieri sera il 2° turno del campionato di serie C regalandosi la prima vittoria stagionale.

La vittoria

Bel successo esterno per le azzurre dirette da coach Luca Zanotti che ieri sera sono andate a sbancare il campo del Trezzano. Stasera fari puntati invece su Villa Guardia dove le padroni di casa del GSV di coach Fabrizio Molteni cercheranno il bis vincente contro la quotata Gavirate. Completerà il cartellone domani nel posticipo domenicale la Nonna Papera Mariano di scena sul campo di Lecco in una sfida che si preannuncia non semplice.

Il cartellone completo del 2° turno del girone Ovest

Giovedì 10 ottobre Legnano-Vittuone 41-47, venerdì 11 ore 21.30 Trezzano-Vertematese 52-58; sabato 12 ore 21.30 Villa Guardia-Gavirate, Corsico-Tradate, domenica 13 ore 18 Lecco-Nonna Papera Mariano, Bollate-Sondrio, San Gabriele-Fernese.

Classifica girone Ovest

Gs Villa Guardia, Vittuone, Gavirate, Fernese, Legnano, San Gabriele Milano, Corsico 2; Vertematese, Mariano, Bollate, Trezzano, Lecco, Tradate, Sondrio 0.