Basket C donne: Villa Guardia che colpaccio, Vertematese stoppata a Gavirate

Si è aperto il 7° turno del campionato di serie C femminile che ha visto protagoniste in trasferta le due squadre lariane che hanno conquistato un successo prezioso e una sconfitta.

Le gare

A sorridere è stato il Gs Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni che è andato a sbancare il campo di Tradate conquistando la quarta vittoria stagionale che la lancia nelle zone nobili del girone B dove ha agganciato a quota 8 la Vertematese che invece ha visto interrompersi dopo due successi la sua serie positiva. La squadra azzurra di coach Luca Zanotti infatti si è dovuta arrendere ieri sera sul campo della quotata Gaviratese ora in vetta con Lecco. Il turno si completerà con i posticipi domenicali.

Programma del 7° turno d’andata del girone B

Venerdì 14 novembre ore 21.15 Sportlandia Tradate-Villa Guardia 53-59, Gavirate-Vertematese 64-43; sabato 15/11 Legnano-Pro Patria; domenica 16/11 Broni-Bollate, Lecco-Fernese, Gallarate-Valmadrera, Corsico-Sondrio.

La classifica del girone B

Lecco Women Gavirate 12; Gallarate 10; Vertematese, Sondrio, Villa Guardia 8; Tradate, Corsico, Fernese 6; Broni 4, Legnano, Bollate, Pro Patria Busto 2; Valmadrera 0.