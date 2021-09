Basket C Gold al via la campagna abbonamti della club di Cermenate "RiparTIAMO Virtus"

Basket C Gold nel fine settimana scatta il campionato lombardo con un'unica società nostrana.

Basket C Gold la Professional Link esordirà sabato 25 settembre in casa alle ore 21 contro la Pallacanestro Milano

Il campionato lombardo di basket C Gold scalda i motori e si prepara a iniziare in questo fine settimana la regular season 2021/22. Al via ci sarà anche l'unica rappresentante lariana la Virtus Cermenate di coach Gilberto Spinelli che debutterà in casa sabato 25 settembre (ore 21, arbitri Mainetti-Di Rienzo) contro la Pallacanestro Milano.

Questo il calendario del 1° turno d’andata del girone Giallo di serie C Gold

sabato 25 Virtus Cermenate-Pallacanestro Milano Seriano BK Nembo-Lissone; 9 Coop Romano Lombardo-LIbertas Cernusco; domenica 26 Cusano Milanino-Fortitudo Busnago, Bocconi-Milano-Social Osa Milano.

Aperta la campagna abbonamenti Virtus per la stagione 2021/22

La Virtus Cermenate intanto ha già aperto la nuova campagna abbonamenti con lo slogan "RiparTIAMO Virtus" per seguire la stagione sportiva 2021/22 e assistere a tutte le 14 partite casalinghe (9 prima fase + 5 seconda fase) della Plink Virtus Cermenate nel campionato lombardo di Serie C Gold. Il prezzo dell'abbonamento è di 50 euro, mentre il prezzo del singolo biglietto è fissato a 6 euro a partita.

Per prenotare l'abbonamento: e-mail a segreteria@virtuscermenate.it e ritirarlo presso la Palestra Renato Malacarne il giorno sabato 25/09/21 all'esordio in campionato contro Pallacanestro Milano 1958, oppure acquistarlo direttamente in palestra. Ricordiamo ancora una volta che sarà possibile per i tifosi entrare in palestra a vedere le partite solo se si rispettano le seguenti regole: possedere un green pass valido, indossare sempre la mascherina, mantenere la distanza tra le persone