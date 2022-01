Basket C Gold amaro ritorno in campo della Virtus Cermenate ko di misura a Treviglio

Basket C Gold si è aperto ieri il 7° turno di ritorno del Girone Giallo

Basket C Gold il team gialloblù trascinato da un super Matteo Grampa si è arreso per 75-74 contro la 9 Coop Romano Lombardo

Nn è iniziato nel modo più fortunato il 2022 del campionato di basket C Gold per la Virtus Cermenate che ieri sera ha dovuto incassare una sconfitta bruciante nel finale a Treviglio campo della 9 Coop Romano Lombardo che si è confermata una delle squadre pi- in forma del girone Giallo. Dopo una lunga sosta tra festività ed emergenza Covid la squadra gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli è tornata in campo e ha giocato una buonissima gara trascinata da un super Matteo Grampa autore di ben 32 punti che però non sono bastati per riportare la vittoria in casa Virtus che resta così ancora ultima nel girone Giallo. Buono l'esordio in maglia Virtus del nuovo acquisto Matteo Tremolada autore di 10 punti. Cermenate tornerà in campo sabato 29 gennaio quando in casa ospiterà il Lissone (ore 21).

Il tabellino di 9Coop Romano Lombardo - Virtus Cermenate 75 - 74

9 Coop Romano Lombardo: Turelli Matteo 25, Ferri Andrea 13, Deleidi Lorenzo 11, Perego Andrea 8, Abati Somma Tourè 6, Bonvini Luca 4, Dadda Davide 4, Villa Gabriele 4, Amboni Alessandro, Milesi Andrea, Frroku Kleo ne, All. Maioli Emanuele.

Virtus Cermenate: Grampa Matteo 32, Verga Phuwin Simone 13, Tremolada Michele 10, Villa Lorenzo 9, Broggi Mattia 6, Pellizzoni Riccardo 2, Romei Longhena Ago. 2, Banfi Filippo, Scuratti Stefano, Anzivino Roberto ne, Cairoli Luca ne, Carioni Matteo ne, All. Spinelli Gilberto.

Programma del 7° turno di ritorno girone Giallo

Sabato 22 gennaio, alle ore 21, 9Coop Romano Lombardo-Virtus Cermenate 75-74, Lissone-Busnago 68-66, Libertas Cernusco-Social Osa Milano 65-80; domenica 23 Bocconi Milano-Cusano. Rinviata al 9/2 Seriana-Pall. Milano.4

Classifica aggiornata girone Giallo

Social Osa Milano 20; Libertas Cernusco, Pallacanestro Milano, 9 Coop Romano Lombardo 16; Fortitudo Busnago, Lissone 12; Cusano, Bocconi Milano, Seriana 10 Virtus Cermenate 8.

Programma dell'8 ° truno riotno girone Giallo

Sabato 29 gennaio ore 21 Cermenate-Lissone, Pall. Milano-Libertas Cernusco, Social Osa-Cusano, Fortitudo Busnago-Seriana; domenica 30 Bocconi Milano-9 Cooop Romano Lombardo.