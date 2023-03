Basket C Gold: nel weekend si gioca il 10° turno di ritorno del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: big match a Cermenate la Professional Link ospita il 7 Laghi

Si annuncia un weekend davvero interessante nel campionato di basket C Gold lombardo. Nel girone Rosso protagonista anche la Professional Link Cermenate che tornerà in campo sabato 18 tra le mura amiche dove alle ore 21 (arbitri Orlandi-Balestreri) ospiterà per il 10° turno di ritorno, quart'ultimo di regular season, il Basket 7 Laghi terza forza del torneo. Una sfida stimolante e non facile per la squadra gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli che con già la qualificazione ai playoff in tasca vuole riscattare l'ultimo passo falso di sette giorni fa contro la Varese Academy. Ricordiamo che nel match d'andata il Basket 7 Laghi si impose per 92-80.

Il programma del 10° turno di ritorno girone Rosso Sabato 18 marzo ore 21 Professional Link Cermenate-Basket 7 Laghi, Varese Academy-Vigevano, Lissone-Milanotre, Robur-Gorgonzola, Cernusco-Cusano, Marnatese-Settimo; domenica 19 Nervianese-Opera.