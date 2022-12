Basket C Gold bis vincente casalingo per Cermenate che doma Lissone e continua a salire

Basket C Gold si è aperto ieri sera il 12° turno penultimo d'andata del girone Rosso

Basket C Gold la Professional Link dopo tre quarti equilbrati ha piazzato l'allungo vincente negli ultimi 10' imponendosi per 90-74

Secondo successo consecutivo in casa per la Professional Link Cermenate che ieri sera ha vinto anche il 12° turno penultimo d'andata del girone Rosso del campionato di basket C Gold. Un successo sudato per oltre tre quarti equilibrati contro un osso duro come il Lissone che però si è arreso negli ultimi 10' quando i ragazzi di coach Gilberto Spinelli hanno piazzato l'allungo decisivo. Con questo successo Cermenate sale a quota 14 nei piani alti del girone e sabato 17 chiuderà l'andata rendendo visita alla capolista Robur Saronno per provare a regalarsi un colpo natalizio.

Virtus Cermenate - Pall. Lissone 90 - 74

Parziali 18-19, 42-41, 64-60

Virtus Cermenate: Nasini Pietro 16, Verga Phuwin Simone 16, Bosa Andrea 15, Broggi Mattia 13, Villa Lorenzo 11, Barbisan Massimo 9, Freri Federico 6, Carioni Matteo 3, Cairoli Luca 1, Zorzi Federico, Tremolada Michele ne, Landonio Lorenzo ne, All. Spinelli.

Lissone: Marinò Matteo 25, Meani Mattia 12, Tomba Enrico 12, Villa Edoardo 12, Cristofori Leonardo 7, Riboldi Matteo 3, Villa Gabriele 3, Arosio Diego, Boniolo Andrea, Collini Riccardo. All. Fumagalli.

Il programma del 12° turno, penultimo d’andata girone Rosso

Sabato 10 ore 21 Cermenate-Lissone 90-74, Marnatese-Cernusco 56-71, 7 Laghi-Milano3 95-90 dts; domenica 11 Opera-Vigevano. Nervianese-Varese Academy, Gorgonzola-Settimo, Cusano-Robur.

La classifica girone Rosso

Robur Saronno, Nervianese, Basket 7 Laghi 16; Lissone, Marnatese, Cermenate. Cernusco 14; Vigevano, 12; Gorgonzola 10; Opera, Milanotre, Varese Academy 8; Settimo 6; Cusano 4.