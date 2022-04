Basket C Gold brusca frenata per la Virtus Cermenate stoppata dall'Ospitaletto

Pallacanestro minors risultati

Basket C Gold si è giocato ieri l'8° turno del girone di classificazione lombardo.

Basket C Gold si è giocato ieri l'8° turno del girone di classificazione lombardo.

Basket C Gold ko esterno per la squadra gialloblù che si è arresa dopo una gara combattuta per 73-61

Si è giocato ieri sera l'8° turno della seconda fase del girone Classificazione del campionato lombardo di basket C Gold che ha riservato una brusca frenata alla Virtus Cermenate e alle sue rinate ambizioni di playoff. La squadra gialloblù infatti si è dovuta arrendere ieri sul campo dell'Ospitaletto di coach Antonio Tritto dopo una gara aperta e combattuta che ha visto la Virtus avanti all'intervallo ma poi inseguire dalla terza frazione in poi. Top scorer per Cermenate Michele Tremolada con 16 punti. La Virtus tornerà in campo sabato 30 aprile in casa contro la Nervianese.

Il tabellino di Ospitaletto Basket - Virtus Cermenate 73 - 61 Parziali 22-18, 37-38, 58-45

Ospitaletto: Mora Matteo 18, Crescini Diego 13, Prestini Gianluigi 10, Chiarello Paolo 8, Dalovic Marko 8, Graziano Mattia 8, Zanardi William 8, Ghitti Simone 0, Marelli Sandro 0, Delbono Marco ne, Gionta Gabriele ne, Migliorati Luca ne, All. Tritto.

Cermenate: Tremolada Michele 16, Grampa Matteo 11, Pellizzoni Riccardo 11, Romei Longhena Giov. 11, Broggi Mattia 4, Scuratti Stefano 4, Cairoli Alessandro 2, Verga Phuwin Simone 2, Romei Longhena Ago. 0, Banfi filippo ne, Cairoli Luca ne, Villa Lorenzo ne, All. Spinello.

Il programma dell'8° turno della seconda fase girone Classificazione

Sabato 23 aprile Ospitaletto-Cermenate 73-61, Soresina-Seriana 103-90, Cusano-Piadena 62-67, Busnago-Opera 98-100 dts, Cremona-Mortara 84-59, Gorle-Nervianese 64-90, Lissone-Varese Academy 86-54.

Classifica aggiornata della seconda fase girone Classificazione

Cusano, Piadena 20; Mortara, Opera, Nervianese 18; Virtus Cermenate, Lissone, Cremona 16; Busnago, Seriana, Ospitaletto, Soresina 14; Arcisate 12; Varese Academy, Gorle 10.