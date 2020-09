Basket c Gold, Buona la seconda… amichevole per la Virtus a Saronno

Basket C Gold nuovo utile test precampionato per la squadra di Cermenate.

Basket C Gold, il team diretto da coach Gilberto Spinelli si è imposto per 83-78

Buona la seconda amichevole stagionale precampionato per la Virtus Cermenate, unica rappresentate comasca nel campionato di basket C Gold. Venerdì sera il team di coach Gilberto Spinelli ha giocato un utile scrimmage a Saronno contro l’ambiziosa Robur imponendosi dopo quattro periodi regolari e un “supplementare” per 83-78. Soddisfatto a fine gara coach Spinelli che ha detto: “Bicchiere mezzo pieno. Il risultato non fa testo rispetto a quello che sarà questa partita in stagione, ma sicuramente abbiamo preso più consapevolezza di quello che siamo. Ci siamo concentrati su alcuni dettagli, sulla base di quanto fatto in allenamento. Sono entrati parecchi tiri da fuori rispetto alla partita contro Rovello, e questo ha aiutato a trovare una buona energia in difesa. Settimana prossima altra amichevole contro Desio; in settimana proveremo qualche nuovo gioco e alcune situazioni contro la zona”.