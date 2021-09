Basket C Gold Busto Arsizio doma la Virtus e conquista il 37° Trofeo Malacarne

Basket C Gold si è concluso ieri il tradizionale torneo precampionato a Cermenate.

Basket C Gold sabato 18 i padroni di casa gialloblù in semifinale avevano domato Cusano ma nella finale di domenica si sono arresi 79-58

Non ha deluso la 37esima edizione del Trofe Renato Malacarne appuntamento tradizionale organizzato dalla Virtus Cermenate e riservato alle squadre di basket C Gold. La manifestazione è andata in scena sabato 18 e domenica 19 a Cermenate sul parquet del palazzetto dello sport di via Montale. Nella giornata di sabato si sono giocate le due semifinali: nella prima il Basket Busto Arsizio ha battuto Basket Valceresio per 91-55 mentre nella seconda i padroni di casa della Professiona Link Cermenate hanno regolato in volata lo Sporting Cusano Mianino con il punteggio di 71-67.

Domenica 19 spazio quindi alle due finali: per il 3° posto successo del Cusano sul Basket valceresio per 68-61 (Cusano: Villa 4, Ventura 7, Villantieri 2, Peri 10, Blo 14, De Castro 7, Najafi 5, Motta 7, Romano 12, De Feo, Marino. All. Di Gregorio. Valceresio: Brotto, Vitelli 4, Cucchi 6, Bianchi 2, Iaquinta 19, Giglio 13, Dhaoui 2, Tosi 4, Ganna 5, Gardelli 6. All. Bianchi).

A seguire si è svolta la finalissima che ha visto il meritato successo di Busto su Cermenate per 79-58.

Il tabellino della Finale 1°/2° posto Plink Virtus Cermenate-Busto Arsizio 58-79 (30-46)

Cermenate: Grampa 12, Caspani, Cairoli L. 2, Romei G. 12, Villa 6, Anzivino 3, Pellizzoni 13, Verga, Cairoli A. n.e., Carioni 6, Scuratti 2, Romei A. 2. All. Spinelli Busto Arisio: Niang Seydina, Bernzoni, Banfi 8, Gentili 18, Albique 9, Alesina 14, Ben Salem 10, Romanò 10, Tosto, Kulevicius 19, Alberti, Pisani . All. Mazzetti

La classifica finale

1° posto - Trofeo Famiglia Malacarne: Basket Busto Arsizio 2° posto - Coppa Verga Vini: Plink Virtus Cermenate 3 ° posto - Coppa Comune di Cermenate: CSC Cusano Milanino 4° posto - Coppa Associazione Castelnuovo: Basket Valceresio