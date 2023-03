Basket C Gold: è andato in archivio il 9° turno di ritorno del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: Cermenate brutto scivolone a Varese ma indolore per la classifica

Fine settimana negativo per la Professional Link Cermenate che ha perso e male il 9° turno di ritorno del campionato di basket C Gold. La squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli con già i playoff in tasca si è arresa sul campo del Varese Academy di coach Zare Markovski che ha disputato un'ottima gara. Cermenate resta al quinto posto e sabato tornerà in campo tra le mura domestiche dove alle ore 21 ospiterà il Basket 7 Laghi terza forza del girone Rosso e che all'andata si impose per 92-80.

Il tabellino di Varese Academy - Virtus Cermenate 74 - 59

Parziali 21-10, 40-24, 51-42

Varese Academy: Guimdo Valdo 21, Filipovic Jovan 17, Balsa Jokic 12, Frangos Demostene 6, Thiam Lamine 6, Bongiovanni Matteo 5, Amadou Seini 4, Villa Mauro 3, Ratti Giacomo, Peretti Fabio. All. Markovski.

Cermenate: Freri Federico 16, Nasini Pietro 12, Tremolada Michele 8, Broggi Mattia 7, Verga Phuwin Simone 6, Villa Lorenzo 5, Bosa Andrea 3, Carioni Matteo 2, Barbisan Massimo, Cairoli Luca ne, Marcolongo Federico ne, Caccia Luca ne, All. Spinelli.

I risultati del 9° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 11 marzo ore 17 Varese Academy-Cermenate 74-59, Milanotre-Robur 67-81, Gorgonzola-Nervianese 69-88, Vigevano-Basket 7 Laghi 71-90; domenica 12 Opera-Marnatese 84-87, Cusano-Lissone 57-85, Settimo-Cernusco 75-67.