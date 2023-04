Basket C Gold: sono iniziate le serie di semifinale dei playoff lombardi.

Basket C Gold: Cermenate cade in casa contro il Social Osa ed è già con le spalle al muro

Pronti via e la prima gara della semifinale playoff del campionato di basket C Gold ha fatto saltare subito il fattore campo della Virtus Cermenate battuta in casa dal Social Osa Milano. Il team lariano diretto da coach Gilberto Spinelli infatti dopo un match sempre molto equilibrato ma sempre all'inseguimento ha dovuto alzare bandiera bianca in gara1 e ora dovrà pareggiare la serie sabato prossimo sul campo milanese per tenere viva l'avventura playoff .

Il tabellino di Virtus Cermenate (5A) - Social O.S.A Milano (8B) 62 - 78

Parziali 13-14, 31-35, 49-54

Virtus Cermenate: Bosa Andrea 15, Tremolada Michele 14, Nasini Pietro 11, Cairoli Luca 6, Verga Phuwin Simone 6, Carioni Matteo 5, Villa Lorenzo 4, Broggi Mattia 1, Freri Federic, Marcolongo Federico ne, Caccia Luca ne, Landonio Lorenzo ne, All. Spinelli Gilberto, vice: Rota Marco, Semoventa Matteo.

Social Osa Milano: Battisti Matteo 26, Albique Luca 14, Lucchini Andrea 14, Toffali Davide 9, Gorla Niccolò 4, Bontempi Niccolò 2, Campeggi Riccardo 2, Canistro Antonio 2, Malberti Mattia 2, Buhaj Samuel 2, Dushi Giulio 1, All. Avvantaggiato.

Programma semifinale playoff girone Verde

Gara 1 sabato 22 ore 21 Cermenate-Social Osa 62-78 (0-1); gara 2 sabato 29 a Milano ed eventuale bella ancora a Cermenate sabato 6 maggio.

Le altre gare: Basket 7 Laghi-Bocconi 69-89 (0-1), Piadena- Marnatese 71-59 (1-0), Gardonese-Settimo 63-62 (1-0).