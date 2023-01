Basket C Gold: si è chiuso ieri il 3° turno di ritorno del girone Rosso Lombardo

Basket C Gold: Cermenate ci prova ma deve alzare bandiera bianca contro la capolista Nervianese

La serie positiva della Virtus Cermenate nel campionato di basket C Gold si è interrotta ieri sul campo della capolista Nervianese. In occasione del 3° turno di ritorno la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli sulla scia di una serie di belle vittorie , ieri ha provato a giocare a viso aperto contro la prima del girone Rosso che però si è dimostrata superiore. I gialloblù ci hanno provato rimanendo in scia nei primi due quarti poi si sono dovuti arrendere alla progressione dei locali. Cermenate resta così a quota 18 punti e tornerà in campo sabato prossimo quando ospiterà il Milanotre già battuto all'andata per 69-75.

Il tabellino di Invalves Nervianese - Professional Link Cermenate 86 - 64

Parziali 19-13, 39-29, 60-43

Nervianese: Crusca Marcello 18, Tannoia Riccardo 14, Goretti Niccolò 12, De Vita Gianmarco 8, Genovese Giorgio 8, Ceppi Stefano 7, Iaquinta Jacopo 7, Pisoni Paolo 5, Marotto Giulio 3, Bigarella Fabio 2, Nuclich Simone 2, Sciucca Roberto-All. Barbarossa.

Cermenate: Nasini Pietro 13, Verga Edoardo Cesare 11, Freri Federico 10, Bosa Andrea 8, Villa Lorenzo 7, Broggi Mattia 6, Tremolada Michele 6, Barbisan Massimo 2, Cairoli Luca 1, Carioni Matteo ne, Zorzi Federico ne, Landonio Lorenzo ne, All. Spinelli.

I risultati del 3° turno di ritorno del girone Rosso

Sabato 28 gennaio Milanotre-Opera 81-88 dts, Marnatese-Robur 66-75, Lissone-Cernusco 66-49, Basket 7 Laghi-Gorgonzola 102-84; domenica 29 ore 18 Nervianese-Cermenate 86-64, Cusano-Vigevano 68-80, Settimo-Varese Academy 71-68.

La classifica del girone Rosso

Nervianese 26; Robur Saronno, Basket 7 Laghi, Lissone 22; Vigevano 20; Professional Link Cermenate 18; Cernusco 16; Marnatese, Gorgonzola, Opera 14; Milanotre 12; Varese Academy , Settimo 10; Cusano 4.

Il programma del 4° turno di ritorno del girone Rosso

Sabato 4 febbraio ore 21 Cermenate-Milanotre, Marnatese-Nervianese, Robur-Lissone, Cernusco-Varese Academy, Gorgonzola-Vigevano; domenica 5 Opera-Settimo, Cusano-Basket 7 Laghi.