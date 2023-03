Basket C Gold: nel weekend si gioca il terz'ultimo turno di regular season nel girone Rosso.

Basket C Gold: Cermenate domenica ospite a Settimo per rialzarsi dopo gli ultimi due ko

Nel weekend si gioca il terzultimo turno di regular season nel campionato di basket C Gold. Le prime gare del girone Rosso si giocano già sabato 25 mentre la Professional Link Cermenate scenderà in campo domenica 26 alle 18.30 (arbitri Nespoli-Sangalli) ospite della Nuovenergie Settimo già battuta all'andata per 79-64. Dall'alto del suo quinto posto in classifica la squadra della Virtus di coach Gilberto Spinelli affronta con serenità questo trittico finale che la vedrà dopo la gara a Settimo poi giocare ancora in trasferta sabato 1 aprile a Lissone e chiudere in casa il 15 aprile contro la Robur Saronno. Obiettivo per i gialloblù provare a riscattare gli ultimi due ko subiti con Varese Academy e settimana scorsa con il Basket 7 Laghi.

Il programma dell'11° turno di ritorno girone Rosso Sabato 25 marzo Milanotre-Libertas Cernusco, Basket 7 Laghi-Nervianese, Vigevano-Robur; domenica 26 ore 18.30 Settimo-Professional Link Cermenate, Cusano-Marnatese, Opera-Varese Academy, Gorgonzola-Lissone.