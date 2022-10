Basket C Gold: si è giocato il 5° turno d'andata del girone Rosso Lombardo.

Basket C Gold: Cermenate la falsa partenza porta allo stop contro Vigevano per 75-82

Non basta una grande rimonta alla Virtus Cermenate per portare a casa il terzo successo nel 5° turno del campionato di basket C Gold. Purtroppo la brutta partenza nel primo quarto chiuso sotto 8-27 ha condizionato la gara casalinga dei gialloblù contro la capolista Vigevano che ha poi condotto per tutta la gara resistendo anche alla reazione dei padroni di casa trascinati da un buon Pietro Nasini ben spalleggiato da Michele Tremolada. La Virtus tornerà in campo sabato prossimo ospite della Libertas Cernusco pari classifica a quota 4 punti.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Now Basketball Vigevano 75 - 82

Parziali 8-27, 24-40, 54-65

Virtus Cermenate: Nasini Pietro 22, Tremolada Michele 19, Broggi Mattia 10, Freri Federico 9, Verga Phuwin Simone 7, Bosa Andrea 6, Villa Lorenzo 2, Cairoli Luca, Carioni Matteo, Barbisan Massimo ne, Caccia Luca ne. All. Spinelli.

Vigevano: Kordis Sandro 29, Valeiras Creus Javier 20, Di Paolo Francesco 17, Facchi Andrea 9, Billi Lorenzo 5, Invernizzi Bruno 2, Pirovano Luca Guido, Facchi Gabriele ne, Rossi Raccagni Simone ne, Laverone Matteo ne, All. Zanellati.

Il programma del 5° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 22 ottobre ore 21 Virtus Cermenate-Expo Inox Now Vigevano 75-82, Lissone-Nervianese 77-75, Marnatese-Varese Academy 83-65, Milano3-Settimo 75-63, Robur Saronno-Libertas Cernusco 73-57; domenica 23 Cusano-Gorgonzola 59-80, Opera -Basket 7 Laghi 86-77.

La classifica del girone Rosso

Vigevano, Robur Saronno, Gorgonzola 8; Basket 7 Laghi, Opera,Marnatese, Lissone 6; Professional Link Virtus Cermenate, Libertas Cernusco, Nervianese, Sporting Milano3 4; Cusano Milanino, Settimo, Varese Academy 2.

Il programma del 6° turno d'andata del girone Rosso

Sabato 29 ottobre ore 18.30 Libertas Cernusco-Virtus Cermenate, Varese Academy-Lissone, Vigevano-Nervianese, Basket 7 Laghi-Marnatese, Gorgonzola-Milanotre; domenica 30 Settimo-Cusano, Opera-Robur Saronno.