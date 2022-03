Basket C Gold Cermenate prepara l'assalto alla.. Corona Corona Platina Piadena

Pallacanestro minors in campo

Basket C Gold tutto pronto per il 4° turno della seconda fase regionale.

Basket C Gold sabato 26 i gialloblù della Virtus alle ore 321 cercheranno un altro colpo contro una delle capoliste

Vigilia del 4° turno della seconda fase nel campionato di basket C Gold. Nel girone di classificazione è pronta a tornare in campo anche la Virtus Cermenate che dopo aver archiviato la beffa subita di 1 punto settimana scorsa contro Arcisate, ora attende con fiducia il prossimo impegno in programma sabato 26 marzo alle ore 21 in casa contro la Corona Platina Piadena. Un match non facile per i gialloblù di coach Gilberto Spinelli visto che dovranno ricevere una delle attuali capoliste del girone a quota 14 punti. L'occasione però per la Virtus di riprendere il cammino che in questa seconda fase l'ha vista già vittoriosa due volte su tre gare a conferma di un buon stato di forma generale.

Il programma del 4° turno della Poule B

Sabato 26 ore 21 Virtus Cermenate-Piadena, Mortara-Lissone, Soresina-Busnago, Varese-Seriana, Gorle-Cusano, Cremona-Arcisate; domenica 27 Opera-Ospitaletto.

Classifica aggiornata della Poule B

Mortara, Lissone, Cusano, Piadena 14; Sanse Cremona, Nervianese,, Busnago, Opera 12; Virtus Cermenate, Seriana 10; Ospitaletto, Varese Academy, Arcisate 8; Gorle, Soresina 6.