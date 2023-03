Basket C Gold: Cermenate rende visita al Varese Academy di coach Zare Markovski

Basket C Gold: vigilia del 9° turno di ritorno del girone Rosso lombardo.

Messa in cassaforte la qualificazione ai playoff con largo anticipo, la Virtus Cermenate griffata Professional Link si prepara a tornare in campo per il 9° turno di ritorno del campionato di basket C Gold. Sabato 11 marzo infatti la squadra gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli aprirà il weekend del girone Rosso ospite a Malnate alle ore 17 (arbitri Bavera-Naka) dei giovanotti del Varese Academy allenati dal celebre coach macedone Zare Markovski che ha allenato molte squadre anche nella serie A italiana e in tanti campionati europei. Ricordiamo che nel match d'andata giocato a Cermenate la Virtus si impose non senza difficoltà per 60-56.

Il programma del 9° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 11 marzo ore 17 Varese Academy-Cermenate, Milanotre-Robur, Gorgonzola-Nervianese, Vigevano-Basket 7 laghi; domenica 12 Opera-Marnatese, Cusano-Lissone, Settimo-Cernusco.