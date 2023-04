Basket C Gold: è vigilia di gara2 della semifinale Silver dei playoff nel girone Verde.

Basket C Gold: Cermenate sabato deve vincere per tenere aperta la serie con Social Osa

E' già una sfida decisiva per la Professional Link Cermenate alla vigilia di gara 2 del 1° turno di Playoff di basket C Gold. Archiviata la sconfitta casalinga subita nel match d'andata di sabato scorso, ora la squadra gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli è chiamata a vincere sabato 29 sul campo del Socia Osa Milano per tenere ancora aperta la serie.

Solo così infatti la serie ritornerebbe a Cermenate per giocare la bella decisiva sabato 6 maggio altrimenti per la Virtus la stagione sarebbe di fatto chiusa. Così lo staff tecnico del Cermenate presenta la vigilia di gara 2 con il Social Osa:

"Sapevamo che questa serie sarebbe stata molto difficile ma ora dobbiamo provare a tenerla ancora in vita. Per gara 2 recuperiamo sia Barbisan che Freri entrambi assenti sabato scorso così avremo più rotazioni nel reparto. Inoltre dovremo assolutamente limitare maggiormente Battisti che ci ha fatto molto male in gara1. Dobbiamo e possiamo correre di più e giocare in velocità perché solo così possiamo cercare di impattare la serie e continuare la nostra stagione".

Programma semifinale playoff girone Verde

Gara 1 sabato 22 ore 21 Cermenate-Social Osa 62-78 (0-1); gara 2 sabato 29 ore 21 a Milano ed eventuale bella ancora a Cermenate sabato 6 maggio.

Le altre gare del girone Verde: sabato 29 Marnatese-Piadena (0-1), Settimo-Gardonese (0-1). domenica 30 Bocconi-Basket 7 Laghi (1-0).