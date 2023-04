Basket C Gold: nel weekend si chiude la regular season del campionato lombardo.

Basket C Gold: Cermenate vuole battere la Robur per andare ai playoff al quinto posto

Vigilia dell'ultimo turno di regular season nel campionato di basket C Gold lombardo e per la Professional Link Cermenate. Il team gialloblù diretto da coach Gilberto Spinelli chiuderà la prima fase stagionale avendo già garantito il passaggio ai playoff ma quest'ultima partita casalinga contro la Robur Saronno di sabato 15 aprile alle 21 sarà importante per definire in che posizione ripartirà come ammette lo stesso tecnico brianzolo:

"Vincendo infatti saremmo certi di chiudere al quinto posto altrimenti la nostra posizione potrebbe oscillare tra il quinto e il settimo posto ma dipenderà dagli altri risultati. Inoltre quella con la Robur sarà partita vera e tosta perché lorp devono vincere per staccare il biglietto per la promozione in serie B".

Il programma del 26° turno, ultimo di ritorno girone Rosso

Sabato 15 aprile ore 21 Cermenate-Robur Saronno, Marnatese-Vigevano, Basket 7 Laghi-Varese Academy; domenica 16 Opera-Lissone, Gorgonzola-Libertas Cernusco, Nervianese-Settimo, Cusano-Milanotre.

La classifica del girone Rosso

Nervianese 40; Robur Saronno 38; Basket 7 Laghi 36; Lissone 34, Professional Link Virtus Cermenate 28; Libertas Cernusco, Vigevano, Marnatese 26; Gorgonzola, Settimo, Varese Academy 20; Milanotre 16; Opera 14; Cusano 6.