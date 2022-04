Basket C Gold che colpo di mercato: la Virtus ingaggia Andrea Bargnani... ma oggi è il 1 aprile

Pallacanestro minors in campo

Basket C Gold intanto la squadra gialloblù di coach Spinelli sta preparando la prossima gara di mercoledì 6 in casa contro Varese Academy

Notizia bomba alla vigilia del 5° turno della seconda fase nel campionato di basket C Gold e arriva da Cermenate dove la società Virtus ha comunicato di aver messo a segno un colpo di mercato a dir poco sensazionale: in gialloblù arriva niente meno che Andrea Bargnani ex campione azzurro con un passato anche in NBA.

Questo il comunicato ufficiale della società gialloblù

"La Virtus Cermenate comunica di aver ingaggiato fino al termine della stagione Andrea Bargnani, ex giocatore NBA e della nazionale italiana. Queste le dichiarazioni di Bargnani da neo giocatore Virtus: "Dopo 4 anni di inattività, Cermenate mi sembra la società adatta dove ripartire e mettermi nuovamente in gioco. Ringrazio società, compagni di squadra e allenatore per avermi accolto con così tanto entusiasmo. Forza Virtus!". Che colpaccio per la squadra di coach Gilberto Spinelli… già ma oggi è anche il 1 Aprile.

Intanto il campionato torna in campo domani per aprire il 5° turno della Poule B con Cermenate che nel weekend non giocherà ma preparerà la prossima sfida casalinga in programma in posticipo mercoledì 6 aprile contro la Varese Academy… con o senza Bargnani?

Il programma del 5° turno della Poule B

Sabato 2 aprile Busnago-Ospitaletto, Gorle-Lissone, Soresina-Mortara, Seriana-Arcisate, Piadena-Opera; domenica 3 Cusano-Nervianese, mercoledì 6 ore 21 Cermenate-Varese Academy.

Classifica aggiornata della Poule B

Mortara 16; Lissone, Cusano, Piadena, Sanse Cremona, Opera 14; Nervianese, Busnago, Virtus Cermenate 12; Seriana, Varese Academy 10; Ospitaletto, Arcisate, Gorle, Soresina 8.