Basket C Gold che tripletta vincente per le comasche

Basket C Gold il Gorla Stende la capolista, colpi esterni per Rovello e Cermenate

Il 17° turno del campionato di Basket C Gold è stato molto favorevole alle tre squadre nostrane del girone Ovest che hanno messo a segno un’incredibile tripletta vincente. Copertina meritata per il Gorla Cantù capace di stoppare la capolista Busto Arsizio per 72-70 al termine di una gara intensa ma fortemente voluta con Scuratti in evidenza. Colpi esterni importanti anche per Rovello Porro con un super Andrea Bosa e Virtus Cermenate trascinato da Banfi e Pellizzoni.

Fortitudo Busnago – Basket Rovello 71 – 78

Parziali 15-17, 30-39, 58-53

Fortitudo Busnago : Perego 5, Mazzoleni 5, Bazzoli 25, Corna 16, Werlich 10, Chirico ne, Tamagnone ne, Farinatti 4, Magni 3, Morando 3. All. Galli

Basket Rovello : Tomaselli 7, Romei Longhena G. 11, Romei Longhena A., Barbisan 13, Bosa 29, Cattaneo ne, Meroni, Terraneo, Donegà ne, Borsani, Ronchetti, Villa 18. All. Bonassi

Legnano Basket Knights – Virtus Cermenate 56 – 62

Parziali 20-16, 36-32, 47-42

Legnano Basket Knights : Negri 10, Maiocco 2, Di Dio 17, Guidi 1, Speronello 8, Roncari 5, Ballarin ne, Angiolini 5, Azimonti ne, Fasani, Tognati ne, Corti 8. All. Saini

Virtus Cermenate : Terreni, Broggi 4, Banfi 19, Anzivino 4, Pellizzoni 13, Masocco 4, D’Apolito, Banfi ne, Casati 3, Verga ne, Colombo 9, Squarcina 6. All. Mazzali

Team ABC Gorla Cantù – Pall. Busto Arsizio 72 – 70

Parziali 20-12, 43-35, 61-56

Team ABC Gorla Cantù : Carpani 6, Ronchetti 4, Ballarate 6, Di Giuliomaria J. 14, Scuratti 17, Arienti 11, Caglio 1, Quarta, Mirkovski 5, Ziviani 8, Nasini, Olgiati ne. All. Borghi

Pall. Busto Arsizio : Grampa 26, Tagliabue 6, Fedrigo 5, Vai 9, Novati 17, De Franco, Croci 7, Caggiano, Azzimonti ne, De Franco ne, Chiesa ne. All. Nava

Risulatati del 17° turno girone Ovest

Sabato 25 gennaio Busnago-Rovello 71-78, Legnano-Cermenate 56-62, Robur-Battaglia Mortara 110-84, Gallarate-Desio 58-66, Gorla Cantù-Busto Arsizio 72-70, domenica 26 Nervianese-Calolziocorte 82-60, Valceresio Arcisate-Lissone 46-72.

Classifica girone Ovest

Busto Arsizio 26; Robur Saronno, Lissone, 24; Gallarate, Desio, Basket Battaglia Mortara 20; Legnano 146 Atena Rovello Porro, Nervianese 14; Gorla Cantù, Gazzada Schianno 12; Virtus Cermenate, Busnago 8; Arcisate Valceresio 4; Calolziocorte 2.

Programma del 18° turno girone Ovest

Sabato 1 febbraio Atena Rovello-Legnano (ore 18), Busnago-Nervianese, Lissone-Battaglia Mortara, Valceresio Arcisate-Cantù (ore 21), Gallarate-Robur Saronno; domenica 2 Busto Arszio-Cermenate (ore 18), Calolzicorte-Gazzada Schianno.

