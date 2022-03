Basket C Gold colpo grosso del Cermenate che stoppa la Corona Piadena

Pallacanestro minors risultati

Basket C Gold la Virtus di coach Spinelli conquista un successo importante per 86-80 e due punti pesantissimi per la classifica

Colpo grosso della Virtus Cermenate che vince il 4° turno della seconda fase "scippando"... la Corona Piadena. Due punti pesanti per la squadra di coach Gilberto Spinelli che ha riscattato l'ultimo passo falso contro Arcisate mietendo un'altra vittima illustre tra le più forti del girone unificato. Mvp Matteo Grampa top scorer con 23 punti. La Virtus sale così a quota 12 punti e tornerà in campo per il 5° turno nel posticipo di mercoledì 6 aprile ancora in casa contro la Varese Academy.

Il tabellino di Virtus Cermenate-Corona Platna Piadena 86-80

Parziali: 17-21, 41-40, 63-55 Virtus Cermenate: Grampa 23, Broggi 14, Cairoli L. n.e., Villa 17, Banfi, Romei G. 7, Pellizzoni 4, Verga, Tremolada 14, Carioni, Scuratti 5, Romei A. 2. All. Spinelli Piadena: Zugno 9, Boffelli 14, Pessina n.e., Zacchigna 6, Bosoni n.e., Pennacchiotti 23, Cavagnini n.e., Zanetti, Forte 17, Filahi 7, Bonaccorsi 4. All. Baiardo

Il programma del 4° turno della Poule B

Sabato 26 ore 21 Virtus Cermenate-Piadena 86-80, Mortara-Lissone 86-78, Soresina-Busnago 68-64, Varese-Seriana 72-69, Gorle-Cusano 87-71, Cremona-Arcisate 64-54; domenica 27 Opera-Ospitaletto 72-64.

Classifica aggiornata della Poule B

Mortara 16; Lissone, Cusano, Piadena, Sanse Cremona, Opera 14; Nervianese, Busnago, Virtus Cermenate 12; Seriana, Varese Academy 10; Ospitaletto, Arcisate, Gorle, Soresina 8.