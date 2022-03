Basket C Gold colpo vincente del Cermenate che all'overtime stoppa Cremona

Pallacanestro minors risultati

Basket C Gold si è giocato il 2° turno della seconda fase del girone Silver lombardo.

Basket C Gold vittoria pesante per la Virtus che nel tempo supplementare ha domato la quotata sanse per 63-60

Bis vincente pesantissimo per la Virtus Cermenate nella seconda partita della seconda fase del campionato C Gold. Il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli prosegue infatti nel suo momento d'oro e lo ha fatto battendo in casa una delle corazzate del girone la Sanse Cremona dopo un overtime. Nonostante la serata non perfetta al tiro i gialloblù locali sono stati capaci di rimontare due volte lo svantaggio ma poi avanti di 6 a poco più di un minuto dalla fine non hanno chiuso i conti e Masciadri con due triple ha portato il match all'overtime. Nell'appendice supplementare grande equilibrio fino ai secondi finali dove in un festival di tiri liberi sbagliati la Virtus ha trovato la forza di regalarsi questo preziosissimo successo per la sua classifica e il futuro. Cermenate che tornerà in campo sabato prossimo ospite del Valceresio Arcisate.

Il tabellino di Virtus Cermenate-Sanse Cremona 63-60 dts

Parziali: 11-15, 24-24, 45-43, 57-57 Virtus Cermenate: Grampa 2, Broggi 9, Cairoli L. n.e., Villa 14, Banfi, Romei G. 13, Pellizzoni 2, Verga 8, Tremolada 10, Cairoli L. n.e., Scuratti 2, Romei A., All. Spinelli Cremona: Feraboli 7, Marelli, Scaravonati n.e., Risari n.e., Penna, Ariazzi, Boccasavia 5, Olivieri 18, Marchetti, Ferrari 2, Mascadri 18, Speronello 10., All. Vencato.

Il programma del 2° turno della Poule B

Sabato 12 marzo Virtus Cermenate-Sanse Cremona 63-60, Busnago-Arcisate 100-62, Soresina-Opera 57-82, Mortara-Cusano 80-75, Varese Academy-Piadena 59-78, Seriana-Gorle 72-65, il 22/3 Ospitaletto-Nervianese.

Classifica aggiornata della Poule B

Mortara 14; Sanse Cremona, Nervianese, Lissone, Cusano, Piadena, Busnago 12; Opera, Virtus Cermenate 10; Ospitaletto, Seriana 8; Varese, Gorle, Soresina, Arcisate 6.