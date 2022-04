Basket C Gold con l'ultimo colpo corsaro la Virtus Cermenate riapre la porta dei playoff 

Pallacanestro minors risultati

Basket C Gold si è completato il 7° turno della seconda fase del girone Silver lombardo.

Il turno pre pasquale del girone Silver del campionato lombardo di basket C Gold si è completato e ha di fatto rilanciato le quotazioni della Virtus Cermenate. Grazie al colpo corsaro messo a segno sul campo della corazzata Mortara la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli ha di fatto riaperto la porta che potrebbe portarla anche ai playoff. Molto dipenderà dalla prossima gara ancora in trasferta che la Virtus giocherà sabato 23 aprile sul campo dell'Ospitaletto. Ma in questo momento Cermenate sta bene, è in crescita e punta ad avvalorare la sua scalata con un nuovo colpo grosso.

Mercoledì 13 Lissone-Piadena 86-89; giovedì 14 Mortara-Virtus Cermenate 77-79, Nervianese-Cremona 86-73, Varese Academy-Busnago 66-71; venerdì 15 Soresina-Arcisate 71-78, Seriana-Opera 80-73, Ospitaletto-Cusano 62-65.

Cusano 20; Mortara, Piadena 18; Opera, Virtus Cermenate, Nervianese 16; Lissone, Cremona, Busnago, Seriana 14; Ospitaletto, Soresina, Arcisate 12; Varese Academy, Gorle 10.

Sabato 23 aprile ore 18 Ospitaletto-Cermenate, Soresina-Seriana, Cusano-Piadena, Busnago-Opera, Cremona-Mortara, Gorle-Nervianese, Lissone-Varese Academy.