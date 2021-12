Basket C Gold continua il momento no della Virtus Cermenate eliminata ieri dalla Coppa Lombardia

Pallacanestro Minors risultati

Basket C Gold il team di coach Gilberto Spinelli battuto dal Mandello per 71-65 negli ottavi di finale

Continua il momento non facile della Virtus Cermenate unica portacolori lariana di basket C Gold in Lombardia. Dopo aver aperto il girone di ritorno in campionato con una sconfitta, la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli ieri sera ha perso anche negli ottavi di finale di Coppa Lombardia battuta per 71-65 sul campo del Mandello formazione di serie C Silver che così passa il turno e nei Quarti di Finale affronterà la vincente tra la Libertas Cernusco e la Polisportiva Varedo. Un eliminazione che brucia ma che è stata condizionata ancora da tante assenze come sottolinea il vice coach gialloblù Marco Rota:

"Purtroppo abbiamo dovuto incassare un'altra sconfitta perché siamo scesi in campo con una formazione sperimentale senza lunghi e il solo Romei sotto le plance. E' andata male nel risultato ma la squadra come sempre ha avuto grande approccio e impegno. Ora ci concentriamo sul prossimo turno di campionato già sabato in casa contro la capolista Social Osa, la prima di una serie di partite toste ma noi vogliamo fare meglio del girone d'andata e sappiamo che nulla è impossibile. La squadra nonostante i tanti infortuni che l'hanno penalizzata nella prima parte si sta sempre allenando bene con grande disponibilità e sono sicuro che potremo puntare a una delle prime cinque posizioni".

Intanto oggi il 2° turno di ritorno nel girone giallo viene aperto dall'anticipo serale Bocconi-Pall. Milano.

Classifica girone Giallo

Social Osa Milano, Libertas Cernusco*, Pallacanestro Milano 12; Cusano, Fortitudo Busnago, 9 Coop Romano Lombardo* 10; Seriana 8; Virtus Cermenate, Lissone, Bocconi Milano, Lissone 6. (* 1 gara in meno)

Programma del 2° turno di ritorno girone Giallo

Giovedì 2 dicembre Bocconi-Pall. Milano; sabato 4 Cermenate-Social Osa Milano (ore 21 andata 63-49), Seriana-Libertas Cernusco, 9 Copp Romano Lombardo-Busnago; domenica 5 Cusano-Lissone.