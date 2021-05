Basket C Gold domani la Virtus Cermenate ospita il Social Osa per l’aggancio

Basket C Gold vigilia del 12° turno stagionale del girone B lombardo.

Basket C Gold la squadra gialloblù vuole riscattare le ultime cinque sconfitte di fila

Vigilia del terzultimo turno regolare del campionato lombardo di basket C Gold e per la Virtus Cermenate che, sulla scia di cinque sconfitte di fila, vuole invertire la rotta. Per il 12° turno del girone B la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli sabato 15 maggio alle ore 21 ospita a Cermenate il Social Osa dove gioca la guardia canturina Andrea Bosa. Una match delicato che già all’andata si risolse a favore dei milanesi che vinsero per 65-56 il 31 marzo scorso. Ora Cermenate vuole tornare a vincere per agganciare a quota 8 il Social Osa e provare a tenere ancora accesa la speranza di acciuffare in extremis i playoff.

Il cartellone completo del 12° turno del girone B

Sabato 15 Libertas Cernusco-Desio, Pall. Milano-Lissone, Cermenate-Social Osa (ore 21 arbitri Mainetti-Lanzani); domenica 16 Bocconi-Busnago.

I risultati dell’11° turno del girone B

Lissone-Cermenate 71-68, Busnago-Desio 47-89, Social Osa-Bocconi 78-58. Lunedì 10 Pall. Milano-Libertas Cernusco 95-92.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 22; Pall. Milano 18; Lissone 14; Fortitudo Busnago, Social Osa Milano 8; Virtus Cermenate, Libertas Cernusco 6; Bocconi Milano 2.