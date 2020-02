Basket C Gold domani sera derby Cermenate-Rovello Porro

Basket C Gold verso il 5° turno di ritorno girone Ovest.

Basket C Gold domenica 16 il Gorla Cantù sfida Nerviano

Aria di derby brianzolo nel campionato di basket C Gold. Il 5° turno di ritorno infatti si aprirà domani nel girone Ovest con una bella sfida a Cermenate dove i locali della Virtus riceveranno i cugini dell’ Atena Rovello (ore 21) per provare a vendicare il ko subito all’andata per 96-78. Il Gorla Cantù invece gasato dagli ultimi successi scenderà in campo domenica 16 in posticipo ospite della Nervianese per provare ad allungare la serie positiva e restituire il ko dell’andata per 68-86.

Il programma completo 5° turno di ritorno nel girone Ovest

Sabato 15 febbraio Cermenate-Rovello (ore 21), Robur Saronno-Legnano, Lissone-Gazzada, Gallarate-Calolziocorte; domenica 16 Busnago-Desio, Nervianese-Gorla cCantù (ore 18), Busto Arsizio-Battaglia Mortara

La classifica girone Ovest

Busto Arsizio, Lissone 30; Robur Saronno 26; Desio, Gallarate 24; Battaglia Mortara 22; Legnano, Nervianese, Gorla Cantù 18; Atena Rovello Porro 16; Gazzada, Virtus Cermenate 12; Busnago 8; Arcisate Valceresio, Calolziocorte 4.

