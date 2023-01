Basket C Gold: si è giocato il 2° turno di ritorno del girone Rosso lombardo.

Basket C: Gold doppio colpo della Professional Link che batte la Marnatese e ribalta i confronti diretti

Missione compiuta dalla Professional Link Cermenate che sfrutta a dovere il fattore campo nel 2° turno di ritorno del girone Rosso del campionato di basket C Gold. La squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli infatti non solo ha battuto la Marnatese ma è riuscita a ribaltare anche il -2 subito all'andata salendo così a quota 18 punti e portando a suo favore gli scontri diretti. Buona prova corale del team gialloblù che ha avuto sugli scudi il top scorer Massimo Barbisan e Lorenzo Villa. La Professional Link tornerà in campo domenica prossima quando renderà visita alla capolista Nervianese che all'andata si impose a Cermenate per 55-68.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Marnatese Basket 65 - 59

Parziali 16-15, 32-33, 51-42

Cermenate: Barbisan Massimo 16, Villa Lorenzo 11, Verga Phuwin Simone 8, Tremolada Michele 7, Nasini Pietro 6, Carioni Matteo 5, Freri Federico 5, Cairoli Luca 4, Bosa Andrea 2, Broggi Mattia 1, All. Spinelli.

Marnatese: Guidi Alessandro 22, Augusto Matteo 12, Arui Alessandro 8, Cattaneo Andrea Mario 8, Azzimonti Edoardo 4, Preatoni Vittorio 3, Pariani Marcello 2, Pogliana Riccardo, Tiengo Filippo, Parietti Matteo ne, Tosi Paolo ne, Zivkovic Mihael ne, All. Viola.

Programma del 2° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 21 gennaio ore 21 Cermenate-Marnatese 65-59, Varese Academy-Gorgonzola 71-75, Vigevano-Milanotre 88-67, Robur Saronno-Nervianese 96-98 dts, Lissone-Settimo 72-52, Cernusco-Basket 7 Laghi 51-57; domenica 22 Opera-Cusano 88-68.

La classifica del girone Rosso al giro di boa

Nervianese 24; Robur Saronno, Basket 7 Laghi, Lissone 20; Virtus Cermenate. Vigevano 18; Cernusco 16; Marnatese, Gorgonzola 14; Milanotre 12; Opera 12; Varese Academy 10; Settimo 8; Cusano 4.

Programma del 3° turno di ritorno girone Rosso

Sabato 28 gennaio Milanotre-Opera, Marnatese-Robur, Lissone-Cernusco, Basket 7 Laghi-Gorgonzola; domenica 29 ore 18 Nervianese-Cermenate, Cusano-Vigevano, Settimo-Varese Academy.