Basket C Gold è vigilia di campionato per la Virtus Cermenate che riparte a Treviglio

Pallacanestro minors in campo

Basket C Gold dopo la lunga sosta si è ricominciato a giocare nel girone Giallo.

Basket C Gold sabato 22 gennaio alle 21 la squadra di coach Gilberto Spinelli renderà visita alla 9 Coop Romano Lombardo

Si è tornati a respirare aria di partite ufficiali nel campionato di basket C Gold lombardo. In settimana infatti nel girone Giallo si è giocato il recupero del 1° turno di ritorno che ha visto il successo a Cernusco della 9 Coop Romano Lombardo che sarà il prossimo avversario della Virtus Cermenate. Già perché domani sabato 22 gennaio la squadra gialloblù brianzola diretta da coach Gilberto Spinelli sarà di scena sul campo di Treviglio contro la quarta forza del torneo (ore 21) per aprire ufficialmente il suo 2022. Campionato che dopo aver rinviato le ultime due giornate, riparte dal 7° turno di ritorno e vedrà la Virtus riprendere con in più il nuovo acquisto Michele Tremolada chiamato a dare una mano per provare a risalire la classifica.

Ecco come riprenderà il girone Giallo con il 7° turno di ritorno

Sabato 22 gennaio, alle ore 21, 9Coop Romano Lombardo-Virtus Cermenate, Lissone-Busnago, Libertas Cernusco-Social Osa Milano; domenica 23 Bocconi Milano-Cusano. Rinviata al 9/2 Seriana-Pall. Milano.4

Giocato il recupero del 1° turno di ritorno Libertas Cernusco-9 Coop Romano Lombardo 66-67

Classifica aggiornata girone Giallo

Social Osa Milano 18; Libertas Cernusco, Pallacanestro Milano 16; 9 Coop Romano Lombardo 14; Fortitudo Busnago, Lissone 12; Cusano, Bocconi Milano, Seriana 10 Virtus Cermenate 8.