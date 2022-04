Basket C Gold è vigilia per la Virtus Cermenate che domani renderà visita alla capolista Mortara

Pallacanestro minors in campo

Basket C Gold si apre oggi con l'anticipo Lissone -Piadena il 7° turno della poule Silver del campionato lombardo.

Basket C Gold seconda trasferta di fila del trittico che i gialloblù completeranno sabato 23 sul campo dell'Ospitaletto

Si apre già questa sera il 7° turno della seconda fase Silver del campionato di basket C Gold. Sarà l'anticipo odierno Lissone-Piadena ad inaugurare il turno prepasquale che vedrà domani sera, giovedì 14, scendere in campo anche la Professional Link Virtus Cermenate ospite della capolista Expo Inox Mortara alle ore 21. Sarà questa la seconda delle tre trasferte consecutive che il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli ha aperto nel weekend scorso perdendo in volata ad Opera e che completerà sabato 23 aprile sul campo dell'Ospitaletto. Ora però tutta l'attenzione Virtus è sulla delicata sfida a Mortara per provare a regalarsi un uovo di Pasqua dolce dolce e con all'interno una vittoria preziosissima.

Il programma del 7° turno della Poule B

Mercoledì 13 aprile Lissone-Piadena; giovedì 14 ore 21 Mortara-Cermenate, Nervanese-Cremona, Varese Academy-Busnago; venerdì 15 Soresina-Arcisate, Seriana-Opera, Ospitaletto-Cusano.

Classifica aggiornata della Poule B

Mortara, Cusano 18; Piadena, Opera 16; Lissone, Sanse Cremona, Virtus Cermenate, Nervianese 14; Busnago, Seriana, Ospitalertto, Soresina 12; Varese Academy, Arcisate, Gorle 10.