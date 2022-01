Basket C Gold è vigilia per Virtus Cermenate che sabato 29 vuole tornare a vincere

News dai campi di pallacanestro minors

Basket C Gold il girone Giallo si prepara a giocare l'8° turno di ritorno.

Basket C Gold domani alle ore 21 la squadra di coach Spinelli ospiterà la Galvi Lissone già battuta all'andata

E' vigilia per il campionato di basket C Gold che sabato 29 gennaio vedrà tornare sul campo amico anche la Professional Link Virtus Cermenate. Il team diretto da coach Gilberto Spinelli dopo aver archiviato non senza l'amaro in bocca la sconfitta subita settimana scorsa a Treviglio nei secondi finali, ora proverà a sfruttare il fattore campo per tornare anche all vittoria che manda da tanto tempo. L’occasione si presenta come detto domani sera , sabato 29, quando in casa la Professional Link Cermenate ospiterà la Galvi Lissone (ore 21 arbitri Rossini-Godino) per provare a bissare il successo esterno centrato nel match d'andata quando si impose per 76-91 il 13 novembre scorso. Sarà questa anche la prima partita casalinga per il neo acquisto Virtus, Matteo Tremolada che ha ben debuttato con la maglia gialloblù settimana scorsa.

Programma dell'8 ° turno ritorno girone Giallo

Sabato 29 gennaio ore 21 Cermenate-Lissone, Pall. Milano-Libertas Cernusco, Social Osa-Cusano, Fortitudo Busnago-Seriana; domenica 30 Bocconi Milano-9 Cooop Romano Lombardo.

Classifica aggiornata girone Giallo

Social Osa Milano 20; Libertas Cernusco, Pall. Milano, 9 Coop Romano Lombardo 16; Fortitudo Busnago, Lissone, Bocconi Milano 12; Cusano, Seriana 10 Virtus Cermenate 8.