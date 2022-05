Basket C Gold fa festa la Virtus Cermenate: è salva senza giocare!

Pallacanestro minors risultati

Missione compiuta dalla Virtus Cermenate che all'ultima giornata centra la salvezza nel campionato di basket C Silver ma senza giocare. Già perchè in questo weekend la squadra gialloblù di coach Gilberto Spinelli osservava il suo turno di riposo ma aspettava buone nuove dai campi di Mortara e Piadena dove fortunatemente hanno perso sia Ospitaletto che Busnago restando così dietro in classifica. Con questi risultati favorevoli Cermenate si garantisce la permanenza in categoria senza passare dalla roulette dei playout, un bel risultato al termine di una stagione davvero complicata e travagliata per i tanti infortuni che hanno penalizzato la squadra gialloblù.

Il cartellone dell'11° turno ultimo della seconda fase

Sabato 14 maggio Lissone-Nervianese 65-53, Varese Academy-Cremona 65-91, Arcisate-Gorle 82-72, Opera-Cusano 65-67, Mortara-Ospitaletto 65-57, Piadena-Busnago 83-65.

La classifica della seconda fase

Cusano, Piadena, Mortara 24; Lissone 22; Nervianese, Cremona 20; Opera, Virtus Cermenate 18; Busnago, Ospitaletto, Arcisate 16; Seriana, Soresina 14; Varese Academy, Gorle 12.