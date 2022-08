Basket C Gold Federico Freri è un nuovo rinforzo della Virtus Cermenate

Basket C Gold nuovo colpo di mercato messo a segno dalla società brianzola 2022/23.

Basket C Gold l'ala forte di 202 cm: "Arrivo in una società seria dove si può giocare al massimo, pronto a dare il mio contributo"

Nuovo colpo di mercato per la Virtus Cermenate in vista del prossimo campionato di basket C Gold. La società gialloblù infatti ha completato il roster della prima squadra a disposizione di coach Gilberto Spinelli con un altro rinforzo di peso e centimetri: si tratta di Federico Freri ala forte classe 1996 di 202 cm che arriva dalla C Silver a Venegono ma vanta esperienze in C Gold a Nerviano, Pavia, Cislago, Gallarate e anche in B a Lecco.

Queste le sue prime parole da gialloblù: "Dopo l'ultimo anno in C Silver per motivi universitari, ho sentito la necessità di tornare in C Gold e quando ho ricevuto la chiamata della Virtus Cermenate, sono stato subito interessato perché la società è molto seria e serena dove si può giocare al massimo. Sono molto contento della squadra perché credo che possiamo fare molto bene. Posso giocare sia da 4 che da 5, mi piace aprire il campo, tirare da fuori, ma anche penetrare e andare a rimbalzo. Ce la metterò tutta per dare una mano alla squadra. Personalmente mi aspetto molto e voglio fare un campionato sempre in crescita per toglierci il maggior numero di soddisfazioni possibili".