Basket C Gold ferme Cantù, Rovello e Cermenate ma si riprenderà?

Basket C Gold campionato stoppato da quasi un mese dall’emergenza coronavirus.

Basket C Gold il torneo è stato sospeso al 6° turno di ritorno del 22 febbraio ora quale futuro?

L’emergenza coronavirus ha stoppato ormai da quasi un mese anche il campionato di basket C gold lombardo. Da qel lontano sabato 22 febbraio data in cui si sono giocate solo alcune gare del 6° turno di ritorno il torneo non è più sceso in campo saltando ben 3 giornate fino ad ora ma sicuramente molte altre saranno rinviate a cominciare da quelle che erano previste in questo weekend visto che che fino a nuove disposizioni della Fip lombarda non si tornerà in campo. Ferme ovviamente anche le tre formazioni nostrane che militano nel girone Ovest: il Gorla Cantù che fino allo stop aveva giocato 20 gare, l’Atena Rovello che ne aveva giocate 19 e la Virtus Ceremante che invece ne aveva giocate solo 18. Quando si tornerà in campo e se sì con quale formula?. Si potranno recuperare le partite rinviate o si cristallizzerà la classifica attuale, si ricomincerà dalla seconda fase o verrà sospeso definitivamente il campionato? Tutte domande lecite che serpeggiano tra gli addetti ai lavori che in questi giorni da casa non possono dare una risposta e che aspettano l’evolversi degli eventi e comunicazioni dalla Fip. Aspettando buone nuove facciamo il punto della situazione delle tre nostre squadre a quando si era fermato il torneo.

Dove eravamo rimasti?

6° Turno di ritorno: 22 /2 giocata Legnano-Cantù 62-59, rinviate Mortara-Cermenate e Calolziocorte-Rovello

Partite già rinviate

7° Turno di ritorno: Rovello-Mortara, Cermenate-Lissone, Cantù-Daverio

8° Turno di ritorno: Gazzada-Rovello, Calolzio-Cermenate, Mortara-Cantù

9° Turno di ritorno: Cermenate-Desio, Rovello-Lissone, Cantù-Saronno

Partite da rinviare e o a rischio rinvio

10° Turno di ritorno: 21-22/3 Saronno-Rovello, Gazzada-Cermenate, Gallarate-Cantù

11° Turno di ritorno: 28/3 Cantù-Calolzio, Cermenate-Gallarate

12° Turno di ritorno 4/4 Arcisate-Cermenate, Gallarate-Rovello

13° Turno di ritorno: 8/4 Cermenate-Busnago, derby Rovello-Cantù

14° Turno di ritorno: 18-19/4 Desio-Rovello, derby Cantù-Cermenate

15° Turno di ritorno: 26/4Rovello-Nervianese, Cermenate-Saronno, Gazzada-Cantù

La classifica aggiornata al 22 febbraio nel girone Ovest

Lissone 34; Busto Arsizio 32; Robur Saronno* 30; Desio* 28; Gallarate* 26; Battaglia Mortara* 22; Nervianese, Legnano 20; Gorla Cantù 18; Atena Rovello Porro* 16; Virtus Cermenate**, Gazzada* 14; Busnago 8; Arcisate Valceresio*, Calolziocorte* 4.

(* una gara in meno giocata)

