Basket C Gold Gilberto Spinelli coach della Virtus: "Questa sospensione è corretta"

News dalla pallacanestro minors nostrana

Basket C Gold ancora fermo il campionato regionale con il club di Cermenate.

Basket C Gold "Noi abbiamo continuato ad allenarci ma vedo ancora complicati i mesi di gennaio e febbraio"

Il campionato lombardo di basket C Gold non scenderà in campo neanche in questo weekend per decisione del comitato regionale Fip che ha sospeso due turni del torneo per riprendere l'attività agonistica da settimana prossima. Ecco allora che la Virtus Cermenate di coach Gilbert Spinelli, unica rappresentante nostrana nella categoria, ripartirà il 22 gennaio con la trasferta di Treviglio ospite della 9Coop Romano Lombardo. Il 6° turno, previsto originariamente in questo weekend, Cermenate-Libertas Cernusco si giocherà infatti il 19 febbraio mentre quello precedente il 5° Cermenate-Fortitudo Busnago sarà recuperato il 12 febbraio. Gli allenamenti, invece, in casa Virtus sono già ripartiti sempre nel rispetto delle normative anti-covid come ci conferma lo stesso coach Spinelli: "Noi non ci siamo mai fermati nonostante qualche positività e qualche infortunato. Abbaino svolto allenamenti tra Natale e Capodanno per poi riprendere dal 3 gennaio a ritmo regolare. Abbiamo ancora qualche positivo nel gruppo squadra ma ci stiamo allenando con alcuni under19. Il posticipo del campionato è stato corretto almeno per queste due giornate anche se vedo la fine di gennaio e inizio febbraio ancora complicati. Il campionato di fatto rimane un pò falsato e in balia della situazione attuale. La federazione è comunque intenzionata a far giocare da settimana prossima e noi ci adeguiamo. Onestamente è un peccato però giocare in queste condizioni visto che le società fanno grandi sforzi economic per mettere in piedi una stagione così come staff e giocatori danno sempre la loro disponibilità a lavorare. Tra il fermarsi completamente e provare a fare qualcosa ritengo giusto provarci anche se c'è il rischio che ci potranno essere risultati falsati. Staremo a vedere"

Ecco come riprendere il girone Giallo con il 7° turno di ritorno

Sabato 22 gennaio ore 21 9Coop Romano Lombardo-Virtus Cermenate, Lissone-Busnago, Seriana-Pall. Milano, Libertas Cernusco-Social Osa Milano; domenica 23 Bocconi Milano-Cusano.

Classifica aggiornata girone Giallo

Social Osa Milano 18; Libertas Cernusco, Pallacanestro Milano 16; Fortitudo Busnago, Lissone, 9 Coop Romano Lombardo 12; Cusano, Bocconi Milano, Seriana 10 Virtus Cermenate 8.