Basket C Gold Gilberto Spinelli coach Virtus: "Siamo ancora padroni del nostro futuro"

Basket C Gold vigilia importante per il Cermenate che sabato 12 ospita Busnago.

E' vigilia per la Virtus Cermenate che sabato 12 febbraio torna in campo per giocare il recupero del 5° turno di ritorno del campionato di basket C Gold. Avversario di turno la Fortitudo Busnago ma di fatto in casa gialloblù c'è da battere innanzitutto il momento buio e un digiuno di vittorie che dura da 5 gare come ammette alla vigilia il coach gialloblù Gilberto Spinelli:

"Purtroppo il morale non è alto anche se ci alleniamo bene ma poi in partita non riusciamo ad esprimere le nostre potenzialità. Nell'ultima parte di stagione anche gli episodi non ci hanno aiutato perdendo alcune partite in volata dopo esser stati avanti. Ecco perché ci serve una vittoria che ci aiuti a ritrovare serenità e la consapevolezza che ci mancano adesso. La gara casalinga di sabato contro la Fortitudo Busnago per noi è quindi estremamente importante per conquistare due punti in più da portare nella seconda fase. Dobbiamo scendere in campo con l’approccio giusto e la cattiveria per tornare a vincere e svoltare in vista della seconda fase quando si saranno ancora 10 gare da giocare con le squadre degli altri gironi e 20 punti a disposizione. Quindi sono convinto che c’è ancora margine migliorare. Sono certo che siamo padroni del nostro futuro".

Il programma del 5° turno di ritorno girone Giallo

Sabato 12 ore 21 Cermenate-Busnago, Pall. Milano-Social Osa, 9 Coop Romano-Seriana, Cernusco-Cusano; domenica 13 Bocconi-Lissone

Classifica aggiornata girone Giallo

Social Osa Milano, Libertas Cernusco 22; Pall. Milano, 9 Coop Romano Lombardo 18; Fortitudo Busnago, Lissone 16; Bocconi Milano 14; Cusano, Seriana 12; Virtus Cermenate 8.