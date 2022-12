Basket C Gold: si chiude l'andata del girone Rosso lombardo.

Basket C Gold: giro di boa senza impresa per Cermenate ko ieri a Saronno

Si è aperto ieri sera l'ultimo turno d'andata del campionato di Basket C Gold. Nel girone Rosso niente da fare per la Professional Link Virtus Cermenate che ieri si è dovuta arrendere sul campo della capolista Robur Saronno per 96-72. Partita subito in salita per i gialloblù di coach Spinelli che non sono più riusciti a riaprire la contesa. Sugli scudi Lorenzo Villa.

Chiusa l'andata a quota 14 Cermenate tornerà in campo il 15 gennaio per aprire da Cusano il girone di ritorno.

Il tabellino di Robur Saronno - Virtus Cermenate 96 - 72

Parziali 30-16, 49-36, 79-51

Robur: Ugolini Pietro 26, Beretta Matteo 19, De Capitani Francesco 15, Tresso Davide 11, Quinti Andrea 9, Motta Giacomo 6, Fusella Pietro 4, Figini Leonardo 3, Cova Filippo 2, Villamin Galan Guido 1, Bellotti Luca, Fabbian Alessandro. All. Biffi Renato.

Cermenate: Villa Lorenzo 17, Bosa Andrea 10, Cairoli Luca 9, Carioni Matteo 9, Barbisan Massimo 7, Verga Phuwin Simone 7, Nasini Pietro 6, Freri Federico 5, Broggi Mattia 2, Sappa Patrick, Zorzi Federico, Tremolada Michele ne, All. Spinelli .

Il programma del 13° turno ultimo d’andata girone Rosso

Sabato 17 ore 21 Robur-Cermenate 96-72, Lissone-Opera 82-69, Milanotre-Cusano 84-66, Cernusco-Gorgonzola 69-67, Vigevano-Marnatese82-74; domenica 18 Varese Academy-7 Laghi, Settimo-Nervianese.

La classifica del girone Rosso

Robur Saronno 20; Nervianese 18; Basket 7 Laghi, Lissone, Cernusco 16; Marnatese, Cermenate. Vigevano 14; Gorgonzola, Opera, Milanotre 10; Varese Academy, Settimo 8; Cusano 4.