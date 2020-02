Basket C Gold Gorla Cantù e Cermenate squilli di vittoria

Basket C Gold dopo il 4° turno di ritorno girone Ovest.

Basket C Gold Rovello sconfitta a domicilio

Il 4° turno dio ritorno del campionato di basket C Gold ha sorriso ancora una volta al Gorla Cantù che si conferma in un bel momento centrando il quarto successo di fila a spese della Fortitudo Busnago. A segno in casa anche la Virtus Cermenate che stoppa la Nervianese mentre a domicilio va ko una generosa Atena Rovello battuta dalla capolista Busto Arsizio. E sabato prossimo andrà in scena il derby Cermenate-Rovello.

I tabellini di

Virtus Cermenate – Nervianese 81 – 72

Parziali 12-17, 41-48, 57-61

Virtus Cermenate : Terreni 7, Broggi 14, Banfi 12, Anzivino 7, Pellizzoni 15, Masocco 4, D’Apolito 3, Banfi ne, Menezes 13, Verga ne, Colombo 6, Squarcina ne. All. Mazzali

Nervianese 1919 : Ceppi 10, Nuclich 19, Frontini 10, Biraghi 6, Spera 4, Pogliana ne, Binaghi, Cozzoli 16, Bandera 5, Aceti 2, Guzzetti ne. All. Corrado

Gorla Cantù – Fortitudo Busnago 85 – 69 Parziali 20-17, 38-37, 58-53

Team ABC Gorla Cantù : Arienti 33, Carpani 4, Ronchetti 7, Ballarate ne, Caglio 15, Di Giuliomaria 2, Quarta, Mirkovski 3, Ziviani 7, Bresolin, Nasini 4, Scuratti 10. All. Borghi, Vice All. Di Giuliomaria, Costacurta

Fortitudo Busnago : Perego ne, Chirico 10, Mazzoleni 5, Tamagnone, Farinatti 9, Calamari 1, Magni, Bazzoli 25, Corna 10, Morando 9, Werlich. All. Galli, Vice All. Teoldi, Brigatti

Basket Rovello – Pall. Busto Arsizio 74 – 84 Parziali 25-23, 46-41, 57-61

Basket Rovello : Tomaselli, Romei Longhena G. 3, Romei Longhena A. 4, Bosa 18, Villa 15, Meroni 8, Terraneo 8, Donegà 2, Barbisan 5, Rampoldi 8, Borsani 3, Ronchetti. All. Bonassi

Pall. Busto Arsizio : Grampa 17, Azzimonti 21, Atsur 13, Tagliabue 6, Novati 2, De Franco ne, Croci, Caggiano, De Franco, Fedrigo 10, Vai 15. All. Nava.

Il programma completo 4° turno di ritorno nel girone Ovest

Sabato 8 febbraio Gazzada Schianno-Desio 49-66, Battaglia Mortara-Arcisate Valceresio 85-59, Cermenate-Nervianese 81-72, Gorla Cantù-Busnago 85-69, Legnano-Gallarate 61-70, Atena Rovello-Busto Arsizio 74-84; domenica 9 Calolziocorte-Lissone 67-86. Riposa Robur

La classifica girone Ovest

Busto Arsizio, Lissone 30; Robur Saronno 26; Desio, Gallarate 24; Battaglia Mortara 22; Legnano, Nervianese, Gorla Cantù 18; Atena Rovello Porro 16; Gazzada, Virtus Cermenate 12; Busnago 8; Arcisate Valceresio, Calolziocorte 4.

Il programma completo 5° turno di ritorno nel girone Ovest

Sabato 15 febbraio Cermenate-Rovello (ore 21), Robur Saronno-Legnano, Lissone-Gazzada, Gallarate-Calolziocorte; domenica 16 Busnago-Desio, Nervianese-Gorla cCantù (ore 18), Busto Arsizio-Battaglia Mortara.

