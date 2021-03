Basket C Gold ieri sera primo stop stagionale per la Virtus Cermenate

Basket C Gold risultati del 3° turno d’andata nel girone B lombardo.

Basket C Gold il team gialloblù di coach Gilberto Spinelli battuto sul campo della Pallacanestro Milano per 76-70

Prima sconfitta stagionale per la Virtus Cermenate nel campionato di basket C Gold. Dopo le prime due vittorie ottenute contro Busnago e Bocconi, sabato sera si è fermata la serie positiva della squadra brianzolo di coach Gilberto Spinelli che si è dovuta arrendere sul campo della Pallacanestro Milano per 76-70. Un match che ha visto i gialloblù sempre all’inseguimento per poi provare a riaprire il match trascinati dall’ottimo Banfi top scorer con 27 punti e capitan Broggi con 15. Prossimo impegno per la Virtus è in programma sabato 27 marzo in casa contro la quotata Lissone (ore 21).

Il tabellino di Pallacanestro Milano – Virtus Cermenate 76 – 70

Parziali 20-13, 43-29, 55-48

Pallacanestro Milano : Cattaneo M. 8, Giocondo 9, Navarini 20, Paleari 17, Gorla 8, Ferraris ne, Cattaneo T., Cappellari A., Reali 14, Soldati ne, Marnetto, Carpineti. All. Petitti Virtus Cermenate : Grampa 6, Broggi M. 15, Banfi M. 27, Menezes, Scuratti 7, Banfi F. 1, Romei Longhena G. 4, Meroni 6, Verga ne, Cairoli A. ne, Cairoli L. ne, Romei Longhena A. 4. All. Spinelli

Questo il programma del 3° turno del girone B Sabato 20 marzo Pallacanestro Milano-Virtus Cermenate 76-70, Social Osa Milano-Desio 53-61, Libertas Cernusco-Fortitudo Busnago rinviata, Lissone-Bocconi Milano 74-67. Classifica del girone B

Aurora Desio 6; Professional Link Virtus Cermenate,Lissone, Pall. Milano 4; Libertas Cernusco 2; Bocconi Milano, Social Osa Milano, Fortitudo Busnago 0.