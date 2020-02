Basket C Gold Il Gorla Cantù cade a Legnano

Basket C Gold dopo il 6° turno di ritorno del girone Ovest.

Basket C Gold rinviate le gare del Rovello e Cermenate, ora il torneo si ferma

Il 6° turno di ritorno del campionato di basket C Gold non si è giocato completamente per l’emergenza Coronavirus. Rinviate le gare del Rovello e della Virtus Cermenate mentre ha giocato il Gorla Cantù che è caduto a Legnano dopo una gara molto tirata e decisa nel quarto finale. Ora anche il torneo di C Gold si ferma totalmente nel prossimo weekend per l’emergenza Coronavirus come deciso dalla Federazione.

Il tabellino di

Legnano Basket Knights – Team ABC Gorla Cantù 62 – 59

Parziali 19-12, 29-23, 47-47

Legnano Basket Knights : Roncari 9, Negri 8, Maiocco 11, Guidi 4, Speronello 10, Ballarin ne, Di Dio 5, Angiolini 6, Azimonti ne, Fasani 2, Corti M. 7. All. Saini

Team ABC Gorla Cantù : Lanzi 5, Carpani 14, Ronchetti 14, Ziviani, Scuratti 6, Arienti 7, Molteni, Ballarate, Caglio 2, Di Giuliomaria J. 2, Bresolin 2, Nasini 7. All. Borghi

Il programma completo 6° turno di ritorno nel girone Ovest

Sabato 22 febbraio Desio-Nervianese 76-71, Gazzada-Busnago 87-79, Mortara-Cermenate rinviata, Robur-Arcisate 97-72, Legnano-Gorla Cantù 62-59, Lissone-Busto 98-91; domenica 23 Calolziocorte-Rovello rinviata.

La classifica girone Ovest

Lissone 34; Busto Arsizio 32; Robur Saronno 30; Desio 28; Gallarate 26; Battaglia Mortara 22; Nervianese, Legnano 20; Gorla Cantù 18; Atena Rovello Porro 16; Virtus Cermenate, Gazzada 14; Busnago 8; Arcisate Valceresio, Calolziocorte 4.

