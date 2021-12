Basket C Gold in serata una Virtus Cermenate incompleta all'esame Bocconi

Basket C Gold si chiude oggi il 3° turno di ritorno del girone Giallo

Basket C Gold alle ore 18 la squadra di coach Gilberto Spinelli senza cinque senior proverà a fare il colpo a Milano

Si chiude oggi il 3° turno di ritorno del girone Giallo del campionato di basket C Gold che vede protagonista la Virtus Cermenate sul campo della Bocconi Milano alle ore 18. Una Virtus molto incompleta senza ben cinque suoi giocatori senior come ammette coach Gilberto Spinelli: "Siamo in grande emergenza ma così siamo e così giochiamo oggi questa partita molto importante. Qualcosa ci inventeremo contro una squadra molto fisica, mentre noi abbiamo un solo centro di ruolo a disposizione".

Programma del 3° turno di ritorno girone Giallo

Sabato 11 dicembre Social Osa-Seriana 67-55, Lissone-Cernusco 70-56, 9 Coop Romano-Cusano 83-73Pall. Milano-Busnago; domenica 12 Bocconi Milano-Virtus Cermenate.

Classifica aggiornata girone Giallo

Social Osa Milano, Libertas Cernusco 16; Pallacanestro Milano 14; Fortitudo Busnago, 9 Coop Romano Lombardo 12; Cusano, Lissone 10; Seriana, Virtus Cermenate, Bocconi Milano 8.