Basket C Gold: è già tornata in campo la Virtus Cermenate in Coppa Lombardia.

Basket C Gold: la Professional Link batte Busnago e vola agli ottavi di finale

Missione compiuta dalla Professional Link Virtus Cermenate che in attesa di riprendere il cammino nel campionato di basket C Gold ha aperto il suo 2023 vincendo i 16esimi di finale di Coppa Lombardia e qualificandosi così per gli ottavi di finale. La squadra gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli a domicilio ha battuto la seconda forza del campionato C Silver la Fortitudo Busnago per 65-57 al termine di una gara comunque piacevole e aperta che i padroni di casa trascinati dal tandem Nasini-Verga hanno saputo condurre fin dall'inizio per poi allungare dopo l'intervallo e difendere il vantaggio fino al 40'. Ora negli ottavi di finale Cermenate sfiderà in gara secca la vincente della serie Villasanta-Lissone in programma martedì 10. La sfida di coppa è stata un buon test in vista della ripresa in campionato che vedrà la Virtus impegnata domenica 15 gennaio a Cusano nel primo turno del girone di ritorno.

Il tabelino di Professional Link Cermenate-Fortitudo Busnago 65-57

Parziali: 21-18, 36-31, 54-42

Virtus Cermenate: Tremolada 3, Broggi 5, Cairoli, Villa 15, Verga, Barbisan 7, Bosa 10, Nasini 16, Carioni 9, Marcolongo, Strambini. All. Spinelli.

Programma dei 16esimi di finale del Tabellone Giallo

Il 7 gennaio Cermenate-Busnago 65-57

Il 7 gennaio Morbegno-Social Osa Milano 50-70

Già giocata Pall. Milano-Varedo 104-62

Il 10 gennaio Villasanta-Lissone

Programma del 1° turno di ritorno del girone Rosso

Sabato 14 gennaio Gorgonzola-Opera, Settimo-Vigevano, Marnatese-Lissone, Basket 7 Laghi-Robur, Varese Academy-Milanotre; domenica 15 ore 18 Cusano-Cermenate, Nervianese-Cernusco.

La classifica del girone Rosso al giro di boa

Robur Saronno, Nervianese 18; Basket 7 Laghi, Lissone, Cernusco 16; Marnatese, Cermenate. Vigevano 14; Gorgonzola, Opera, Milanotre, Varese Academy 10; Settimo 8; Cusano 4.