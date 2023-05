Basket C Gold: si sono giocate le gare 2 delle semifinali playoff lombardi.

Basket C Gold: la Professional Link Cermenate cade anche a Milano e finisce la stagione

Nel weekend si sono giocate le gare 2 delle semifinali playoff del campionato di basket C Gold e purtroppo hanno dato esito negativo per la Virtus Cermenate. La Professional Link infatti dopo aver perso in casa gara1, si è dovuta arrendere anche nel return match giocato e perso sul campo del Socia Osa Milano che così si è qualificata per il turno successivo. Finisce così la stagione della squadra gialloblù di Cermenate che però ha centrato l'obiettivo della permanenza in categoria. Inoltre a suggellare questo risultato è arrivato il rinnovo per altre due stagioni del coach gialloblù Gilberto Spinelli.

Il tabellino di gara 2 Social Osa-Virus Cermenate 78 - 68

Parziali 20-17, 44-34, 62-48

Social Osa: Battisti Matteo 23, Dushi Giulio 18, Albique Luca 16, Malberti Mattia 9, Canistro Antonio 4, Lucchini Andrea 3, Toffali Davide 3, Gorla Niccolò 2, Bontempi Niccolò, Campeggi Riccardo, Carlone Matteo ne, Buhaj Samuel ne, All. Avvantaggiato.

Cermenate: Bosa Andrea 15, Verga Phuwin Simone 15, Barbisan Massimo 13, Villa Lorenzo 13, Nasini Pietro 6, Tremolada Michele 6, Broggi Mattia, Cairoli Luca, Carioni Matteo, Freri Federico, Caccia Luca me, All. Spinelli.

Programma semifinale playoff girone Verde

Gara 1 sabato 22 ore 21 Cermenate-Social Osa 62-78 (0-1); gara 2 sabato 29 ore 21 a Milano 78-68. Serie finita 2-0 per Social Osa

Le altre seriee del girone Verde: Marnatese-Piadena (0-2), Settimo-Gardonese (0-2). Bocconi-Basket 7 Laghi (1-1).