Basket C Gold la Professional Link Cermenate non fa l’impresa contro Desio

Basket C Gold si è giocato mercoledì 7 il turno infrasettimanale del girone B.

Basket C Gold la Virtus ha retto l’urto con la capolista per oltre due quarti ma poi si è arresa per 61-75

Si è giocato ieri mercoledì 7 aprile il 6° turno infrasettimanale nel campionato di basket C Gold che ha visto in campo anche la Professional Link Virtus Cermenate. Purtroppo la squadra diretta da coach Gilberto Spinelli non è riuscita a fare l’impresa contro la capolista ancora imbattuta del girone B l’Aurora Desio e si è dovuta arrendere per 61-75 ma a testa alta e vendendo cara la pelle. Per oltre metà gara infatti la squadra gialloblù ha tenuto testa a Desio e il match è stato a lungo in equilibrio. Bene tra i locali Felipe Menezes top scorer con 25 punti. Ora la Virtus tornerà in campo sabato 10 aprile per chiudere il girone d’andata in trasferta ospite alle ore 18.30 della Libertas Cernusco che la segue a soli due punti. Coach Spinelli spera di recuperare appieno Roberto Anzivino in panchina già mercoledì ma senza essere utilizzato.

Il tabellino di Virtus Cermenate – Pall. Aurora Desio 61-75 (11-12, 23-27, 40-53)

Virtus Cermenate : Broggi 11, Banfi M. 11, Meroni, Menezes 22, Scruratti 8, Banfi F., Romei Longhena G. 3, Anzivino ne, Carioni, Verga, Cairoli A. 2, Romei Longhena A. 4. All. Spinelli.

Aurora Desio: Saini 15, Giarelli 11, Molteni 16, Gallazzi 11, Mazzoleni 7, Leone ne, Casati 2, Tornari 5, Tamani Kemda 2, Brown, Meroni A., Lovato 6. All. Ghirelli).

I risultati del 6° turno infrasettimanale del girone B

Mercoledì 7 aprile ore 21 Virtus Cermenate-Desio 61-75, Bocconi-Pall. Milano 63-69, Lissone-Libertas Cernusco 85-71, Busnago-Social Osa 75-73.

La classifica aggiornata del girone B

Aurora Desio 12; Pall. Milano 8; Lissone 6; Social Osa Milano, Professional Link Virtus Cermenate, Busnago 4; Libertas Cernusco 2; Bocconi Milano 0.

Il programma del 7° turno, ultimo d’andata del girone B

Sabato 10 aprile ore 18.30 Libertas Cernusco-Virtus Cermenate (arbitri Marconetti-Saracino), Pall. Milano-Social Osa, Lissone-Busnago; domenica 11 Desio-Bocconi.